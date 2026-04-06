يرى خبراء في سوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن الوقت الراهن غير مناسب لاستئناف الحكومة برنامج الطروحات بالبورصة المصرية بسبب استمرار حالة عدم اليقين للتوترات الجيوسياسية للحرب الأمريكية الإيرانية وتبعاتها السلبية على منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحوا أن هذه الأوضاع الراهنة تزيد من حالة القلق لدى المستثمرين ويدفعهم إلى التردد في ضخ استثمارات جديدة، خاصة وسط التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية والناشئة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أكد خلال اجتماعه الأخير، على ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية.

تجهيز 10 شركة للطرح

تخطط الحكومة المصرية لقيد 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية قيدا مؤقتا منها 10 شركات خلال أسبوعين و10 شركات الأهرى بنهاية أبريل الجاري، منها .

منها النصر للتعدين.. البورصة تتلقى طلبات قيد 3 شركات جديدة ضمن خطة التوسع

تصاعد التوترات الجيوسياسة الدولية يخنق السوق

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن السوق غير مستعد في الوقت الحالي لطرح شركات جديدة، مرجعة ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، إلى جانب حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين.

وأوضحت أن غالبية المستثمرين الحاليين في البورصة المصرية يميلون إلى الاستثمار قصير الأجل، ولا يترقبون الاكتتابات الجديدة.

وأشارت رمسيس إلى أن الطروحات تحتاج إلى مستثمرين أجانب يمتلكون سيولة كبيرة.

وأضافت، أن المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين، يفضلون تجنب المخاطر والتوجه إلى الملاذات الآمنة، خاصة في أوقات التوترات وارتفاع الأسعار.

ترى رمسيس أن السوق قد يكون أكثر قدرة على استيعاب طروحات جديدة في حال وجود مستثمر استراتيجي، مع تسعير الأسهم بشكل تنافسي يجذب المستثمرين وخلق طلب فعلي عليها.

تقلبات سعر الدولار تزيد مخاوف المستثمرين

واتفق مصطفى شفيع، خبير الاقتصاد وأسواق المال، مع رأي رمسيس حول أن التوقيت الحالي غير مناسب لتنفيذ طروحات جديدة في البورصة المصرية.

وأوضح شفيع، أن الأوضاع العالمية الراهنة، بما تتضمنه من تقلبات حادة وعدم استقرار في سعر صرف الدولار، تؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار.

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 134 مليار جنيه من البورصة في أسبوع

وأشار شفيع إلى أن حالة القلق في الأسواق تقلل من فرص الإقبال على الطروحات الجديدة خلال الفترة الحالية.

كيف يؤثر قرار تثبيت الفائدة على البورصة المصرية؟ خبراء يجيبون