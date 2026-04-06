أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركة "فاليو" كأولى شركات التمويل الاستهلاكي المقدمة لخدمة تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة، بما يتيح للمستخدمين مزيدًا من المرونة والتسهيل والتقسيط في سداد المستحقات المالية المقررة.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين واستكمالًا للإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الاهتمام بتوفير حلول سداد متنوعة وميسرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات توفيق أوضاع الأجهزة الواردة من الخارج، وتبسيط وتحسين تجربة المستخدمين في التعامل مع المنظومة، وذلك في ضوء الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط التنظيمية وتيسير الخدمات المقدمة.

استمرار الدفع من خلال "تليفوني"

وأكدت الجهتان استمرار إتاحة سداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق "تليفوني" ووسائل السداد الرقمية المختلفة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة خدمة التقسيط حاليًا من خلال شركة "ڤاليو"، بما يوفر بدائل متعددة تلائم احتياجات المستخدمين وتدعم سهولة الامتثال للإجراءات التنظيمية المعمول بها.