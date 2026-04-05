ثبتت شركات الحديد المصرية قوائم أسعارها لشهر أبريل الجاري، في وقت ارتفعت فيه أسعار تكاليف ومستلزمات الإنتاج، بحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

ارتفعت تكاليف ومستلزمات إنتاج صناعة الحديد، حيث ارتفعت أسعار النفط عالميا وهو ما أدى لزيادة أسعار المحروقات والسولار محليا، كما ارتفعت أسعار الشحن الدولي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار خامات الحديد المستوردة، كما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، فمع كل هذه الضغوطات المحلية والعالمية فضلت شركات الحديد إبقاء أسعار الحديد ثابتة عن أسعار شهر مارس دون تغيير.

ويقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهرة التجارية، إنه على الرغم من ارتفاع كافة تكاليف الإنتاج، إلا أن شركات الحديد قررت الإبقاء على أسعارها دون تغيير.

ويرى الزيني، أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن قرار رفع الأسعار له اعتبارات وحيثيات أخرى، حيث تزامنت أسعار إبريل مع إنتهاء قرار فرض رسوم إغراق لمدة 200 يوم على واردات الصلب.

وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدر قرارًا ، في 11 سبتمبر الماضي، بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفلة على الساخن لمدة 200 يوم بنسبة 13.6%، وبما لا يقل عن 3673 جنيهًا للطن.

كما فرض وزير الاستثمار رسومًا بنسبة 16.2% على واردات مصر من البليت، بما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن.

وجاء هذا التوجه نحو فرض هذه الرسوم في ظل الضرر الذي لحق بالصناعة الوطنية نتيجة الزيادة المفاجئة والكبيرة في حجم الواردات من الصلب الساخن، والتي يتم استيرادها بأسعار أقل من المنتج المحلي.

وكان أحمد الزيني، توقع في وقت السابق لمصراوي، أنه من الممكن أن تلجأ شركات الحديد لتثبيت الأسعار لضمان مد قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصلب لحماية الصناعة الوطنية.

كانت لجنة التسعير التلقائي قررت في فبراير الماضي، رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاع قياسي حيث اقترب من مستوى الـ 54.5 جنيه، بعد فترة طويلة من الاستقرار عند مستوى 46 جنيها.

قائمة أسعار الحديد في السوق المصري لشهر أبريل

سعر حديد عز نحو 37200 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي نحو 37600 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين نحو 36500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي نحو 34600 جنيه للطن.

سعر الجيوشي للصلب نحو 35500 جنيه للطن.

سعر حديد السويس للصلب نحو36500 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي نحو 36300 جنيه للطن.

سعر حديد العشري نحو 35500 جنيه للطن.

إنتاج مصر من الحديد

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضم قطاع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين.

