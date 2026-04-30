الأجانب يسجلون صافي بيع من أذون الخزانة بنحو 40 مليار جنيه في البورصة خلال أسبوع

كتب : ميريت نادي

05:59 م 30/04/2026

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 39.7 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي شراء بنحو 8.6 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وحققت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 954.2 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 267.1 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوي 51760 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوي 14028 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.24%، ليغلق عند مستوي 19591 نقطة.

