في خطوة استراتيجية تعكس التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي، تم إبرام تحالف استراتيجي بين شركة "VALOORES"، العاملة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي والحلول التنظيمية المتقدمة، واتحاد المصارف العربية، إحدى أبرز المنظمات المصرفية الإقليمية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والذي يضم في عضويته 360 مصرفا ومؤسسة مالية عربية، إلى جانب البنوك المركزية وجمعيات المصارف العربية، بهدف تطوير ونشر الجيل التالي من منظومات الامتثال والذكاء التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يخدم القطاع المصرفي العربي ويعزز جاهزيته لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان اتحاد المصارف اليوم، يهدف هذا التحالف إلى بناء نموذج إقليمي متكامل للامتثال المؤسسي، قائم على الذكاء الاصطناعي، يواكب المتطلبات التنظيمية المتزايدة والتعقيدات المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، ويعزز قدرة المؤسسات المصرفية على الامتثال الدقيق والسريع للمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، ستوفر المبادرة المشتركة بنية تحتية متطورة للامتثال تشمل:أنظمة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML/CFT"، حلول "اعرف عميلك""KYC" المدعومة بالتحليل الذكي، وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي" FATCA"، والمعايير الدولية للتقارير المالية"IFRS 9"، ومنصات الحوكمة والمخاطر والامتثال الذاتية "GRC".

كما ستتيح هذه المنظومة أدوات متقدمة للرصد والتحليل والتدقيق في الوقت الحقيقي، ولوحات مراقبة ذكية، ومسارات تدقيق قابلة للتتبع، بما يعزز الشفافية والامتثال الكامل، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

مواءمة مع أعلى المعايير الدولية

وستقدم هذه المبادرة المشتركة بنية تحتية متكاملة للامتثال المدار بالذكاء الاصطناعي، مراقبة ومضبوطة وقابلة للتدقيق الكامل، ومصممة لتلبية متطلبات الرقابة الصارمة التي تفرضها أبرز الهيئات التنظيمية الدولية بما فيها مجموعة العمل المالي "FATF"، والاحتياطي الفيدرالي الاميركي، وصندوق النقد الدولي "IMF"، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وجميع السلطات النقدية الوطنية عبر دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وشمال أفريقيا.

وسيتضمن كل نموذج منشر قابلية التفسير الشامل، ومسارات تدقيق كاملة، ولوحات مراقبة آنية، مما يضمن أن المؤسسات المالية في المنطقة تعمل عند طليعة الابتكار مع الالتزام التام بأفضل الممارسات الدولية.

إنشاء مركز إقليمي للتميز في الذكاء الاصطناعي المالي

كما يتطلع هذا التعاون إلى إنشاء مؤسسة الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، كمركز تميز إقليمي رائد، يتولى إدارته بشكل مشترك كل من اتحاد المصارف العربية وVALOORES ومن شأن هذه المؤسسة أن ترسخ مرجعية متقدمة في مجالات البحث والتطوير، والشهادات المهنية، وبناء القدرات المؤسسية، والتوسع المسؤول في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي.

وستتيح هذه المنصة النوعية للمؤسسات الأعضاء في اتحاد المصارف العربية الوصول إلى حلول صناعية مجربة عالميا، صممت لمعالجة أكثر التحديات إلحاحا وتعقيدا في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر والتقارير التنظيمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي العربي، ورفع قدرته على مواكبة التحولات المالية والتقنية المتسارعة.