أعلن صندوق "أوبك" للتنمية الدولية إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التجارة وزيادة قدرة الدول الشريكة على مواجهة الصدمات، في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة باضطرابات أسواق الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد.

وبحسب بيان صادر عن "أوبك"، تأتي المبادرة، التي تحمل اسم"E-STAR"، ليتم تنفيذها خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بهدف تقديم دعم سريع ومرن وفق احتياجات الدول، بما يساعدها على الحفاظ على الخدمات الأساسية، وتأمين الواردات الحيوية، وحماية مسار التنمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.

دعم فوري وتمويل تجارة وتعزيز البنية التحتية

وقال عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، إن المبادرة صممت للاستجابة السريعة "حيث تكون الحاجة أكبر"، موضحًا أنها تستهدف مساعدة الدول على تأمين الإمدادات الحيوية والاستمرار في تنفيذ أولوياتها التنموية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط زادت من الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة، ما أسهم في ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع التمويلية، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام اقتصادات الدول النامية، ويهدد استقرارها المالي وقدرتها على توفير السلع الأساسية.

وأوضح الصندوق أن المبادرة سيتم تنفيذها عبر أدواته التمويلية القائمة للقطاعين العام والخاص وتمويل التجارة، بما يتيح استجابة سريعة ومرنة لاحتياجات الدول، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دعم الموازنات لمواجهة الضغوط، وتعزيز تمويل التجارة لتأمين السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية لزيادة مرونة سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لدور الصندوق في التعامل مع الأزمات العالمية، بعد إطلاق خطة دعم الأمن الغذائي عقب الحرب في أوكرانيا، والتي وفرت تمويلات بقيمة مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

