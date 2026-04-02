قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة أبو عوف رفعت أسعار منتجاتها من البن بكافة أنواعه بدءا من شهر أبريل الجاري.

واضاف المنوفي، أن سعر العبوة 100 جرام السادة ارتفعت إلي 82 جنيها، وسعر العبوة 100 جرام المحوج ارتفع إلي 103 جنيهات.

وبحسب قائمة أسعار الشركة التي حصلت مصراوي على نسخة منها، فإن الأسعار جاءت كالتالي:

أبو عوف سادة فاتح 50 جم: 45 جنيهًا

أبو عوف سادة وسط 50 جم: 45 جنيهًا

أبو عوف محوج فاتح 50 جم: 55 جنيهًا

أبو عوف محوج وسط 50 جم: 55 جنيهًا

أبو عوف سادة فاتح 100 جم: 82 جنيهًا

أبو عوف سادة وسط 100 جم: 82 جنيهًا

أبو عوف سادة غامق 100 جم: 82 جنيهًا

أبو عوف محوج فاتح 100 جم: 103 جنيهات

أبو عوف محوج وسط 100 جم: 103 جنيهات

أبو عوف محوج غامق 100 جم: 103 جنيهات

أبو عوف سادة فاتح 200 جم: 160 جنيهًا

أبو عوف سادة وسط 200 جم: 160 جنيهًا

أبو عوف سادة غامق 200 جم: 160 جنيهًا

أبو عوف محوج فاتح 200 جم: 205 جنيهات

أبو عوف محوج وسط 200 جم: 205 جنيهات

أبو عوف محوج غامق 200 جم: 205 جنيهات

بن سادة علبة صفيح فاتح: 200 جنيه

بن سادة علبة صفيح وسط: 200 جنيه

بن سادة علبة صفيح غامق: 200 جنيه

بن محوج علبة صفيح فاتح: 250 جنيهًا

بن محوج علبة صفيح وسط: 250 جنيهًا

بن محوج علبة صفيح غامق: 250 جنيهًا

قهوة فرنساوي صفيح سبيشال: 143 جنيهًا

إسبريسو باريستا صفيح سبيشال: 175 جنيهًا