توقيع اتفاق نهائي لتنمية حقل "هارماتان" باستثمارات 500 مليون دولار

في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2026"، شهد قطاع البترول توقيع اتفاق القرار النهائي للاستثمار لتنمية حقل غاز "هارماتان" بالبحر المتوسط، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "أركيوس" العالمية، باستثمارات تقدر بنحو نصف مليار دولار، وذلك بجناح وزارة البترول والثروة المعدنية.



وقع الاتفاق المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "إيجاس"، مع ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة "أركيوس"، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر.





إسناد تنفيذ المشروع لـ"إنبي" ضمن خطة لزيادة إنتاج الغاز حتى 2028





كما تم توقيع عقد المقاول العام للمشروع بين الشركة الفرعونية للبترول وشركة "إنبي"، حيث وقع العقد المهندس حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة "إنبي"، والمهندس أحمد الكومي، المدير العام والعضو المنتدب للشركة الفرعونية، لتتولى "إنبي" تنفيذ أعمال المشروع.



وشهد مراسم التوقيع المهندس سيد سليم وناصر اليافعي، إلى جانب وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي".



ويستهدف المشروع إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، إلى جانب 3300 برميل من المتكثفات، مع دراسة زيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز و4400 برميل متكثفات يوميًا.



ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج بحلول عام 2028، في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي ودعم الإمدادات المحلية.