سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب : أحمد الخطيب

10:50 ص 19/04/2026

ارتفعت أسعار الحديد، والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن حديد عز: 39120.83 جنيه، بزيادة 220.83 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36927.78 جنيه، بتراجع 672.22 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه، بزيادة 1900 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه، بزيادة 800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه، بزيادة 1900 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4160.53 جنيه، بزيادة 20.53 جنيه.

