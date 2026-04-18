شهدت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، المعروفة بـ(الأموال الساخنة)، تحركات عنيفة صعودًا وهبوطًا خلال أول شهرين منذ بدء الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

تحركات الأموال الساخنة

مع بداية الصراع، اتجهت الأموال الساخنة إلى تسجيل صافي خروج جزئي من السوق المصرية، في حركة مبكرة بدأت منذ منتصف فبراير الماضي، وقبل توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران.

وقدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية حجم هذا الخروج الجزئي بنحو 10 مليارات دولار، نتيجة التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي فرضها الصراع على المنطقة، ومنها مصر.

ومع عودة حالة التفاؤل بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب، تحوّل صافي خروج الأموال الساخنة إلى صافي دخول، لتسترد نحو 3.1 مليار دولار من حجم الخروج خلال أول أسبوعين من أبريل الجاري.



ويطلق مصطلح "الأموال الساخنة" على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة، والتي تتسم بحساسيتها العالية للتقلبات الاقتصادية وسرعة خروجها من الأسواق، ما يشكل ضغطا على العملة المحلية في حال تراجعها أمام الدولار.

ويعرض "مصراوي" حركة خروج ودخول الأموال الساخنة في أذون الخزانة المحلية خلال أول شهرين من الصراع، في الرسم التفاعلي التالي: