أكد المهندس محمد فتحي، رئيس شركة "تاون جاس"، تحقيق الشركة إجمالي إيرادات بلغ نحو 4.8 مليار جنيه خلال عام 2025، وصافي ربح تجاوز 340 مليون جنيه، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل نمو تحققه الشركة، مدفوعًا بزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي.

توصيل الغاز لـ102 ألف وحدة والانطلاق إلى أوروبا عبر رومانيا

وأوضح أن الشركة نجحت في توصيل الغاز إلى نحو 102 ألف وحدة سكنية، وحوالي 1000 عميل تجاري، و23 مخبزًا بلديًا مدعمًا، و6 عملاء صناعيين، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى نحو 5 ملايين عميل، بما يمثل 34% من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر.

وأشار إلى أن الشركة نفذت نحو مليون أمر شغل خلال العام في خمس محافظات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، ليصبح عام 2025 عامًا خاليًا من الإصابات، إلى جانب تأهيل 100 مهندس شاب للحصول على شهادات إدارة المشروعات.

وجاءت هذه التصريحات خلال الجمعية العامة للشركة، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات القطاع، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الشركة إلى أن مشروعات "حياة كريمة" استحوذت على جانب كبير من نشاط "تاون جاس"، حيث تم تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز في 21 قرية بمركز أطفيح، وتشغيل نحو 35 ألف وحدة سكنية، إلى جانب توصيل الغاز لأكثر من 34 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف أن الشركة شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها تطوير حدائق الفسطاط، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة المنتزه وحدائق أنطونيادس بالإسكندرية، وتوسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية، فضلًا عن إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشروعات مستقبلية.

وفي إطار التوسع الخارجي، أوضح أن "تاون جاس" استأنفت مطلع أبريل تنفيذ مشروعات توصيل الغاز في رومانيا، لتصبح أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ عبر فرعها في بوخارست، بعد اعتمادها من هيئة الطاقة الرومانية، إلى جانب تأسيس فرع جديد في المملكة العربية السعودية والتقدم لمناقصات إنشاء شبكات الغاز.

كما أشار إلى حصول الشركة على شهادة "الشريك المتقدم" من (سيمنز)، بما يتيح لها تجميع أنظمة التحكم للمحطات داخل مصر، فضلًا عن تنفيذ مشروع لأنظمة التحكم في الأردن وإعداد دراسات جدوى للتوسع هناك.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تنفذه "تاون جاس" في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن مبادرة "حياة كريمة" يمثل إسهامًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التوسع في توصيل الغاز للمناطق السكنية والصناعية، بما يعكس الدور التنموي لقطاع البترول، مشددًا على ضرورة تعزيز التوسع الخارجي خاصة في الأسواق الأوروبية، مستشهدًا بتجربة الشركة في رومانيا.

كما وجه بدراسة التوسع في تحويل جزء من أسطول السيارات للعمل بالكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعداد خطة زمنية واضحة لدعم انتشار الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.