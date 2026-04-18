أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري على عدد من مراكز ومدن محافظة المنوفية، وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض، من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومراجعة أعمال المحافظة ورصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء، إلى أن محاور التفتيش تضمنت مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح على مخالفات البناء، وملفات التقنين، والإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة، إضافة إلى متابعة وقف مخالفات البناء ميدانيًا وقانونيًا، ومشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأوضح التقرير أن نتائج المرور الميداني أسفرت عن تنفيذ 18 حالة إزالة على مستوى مراكز ومدن المحافظة (حي غرب شبين الكوم - بركة السبع - قويسنا) لمبانٍ دون الحصول على ترخيص داخل الحيز العمراني، كما تم الانتهاء من 327 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، وإخطار المواطنين بالاستلام، إلى جانب تسليم 48 طلبًا للمواطنين.

وأشار التقرير إلى استرجاع عدد من طلبات التصالح لعدم استكمال الإجراءات وإعادتها إلى اللجنة الفنية لإعادة النظر فيها، كما تم إرسال 28 خطابًا مسجلًا ورسائل SMS للمواطنين أصحاب ملفات التصالح لحثهم على استكمال الإجراءات لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تنفيذ 3 حملات لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة على مدار ثلاثة أيام بمراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات وإيداعها بمخازن المراكز والمدن، إضافة إلى تنفيذ 3 حملات برئاسة رؤساء المراكز والمدن للمرور على المحال التجارية، والتي أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم التوجيه بسرعة إصدار تراخيص البناء المقدمة من المواطنين، واستكمال إصدار الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد من مدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، والتعامل مع المخلفات الصلبة الموجودة داخل المحطة الوسيطة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

اقرأ أيضًا:

