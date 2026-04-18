إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض مع بداية تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

10:07 ص 18/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 18-4-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، مدفوعة بانخفاض الأسعار عالميًا وتراجع الطلب المحلي، إلى جانب استقرار سعر الصرف، ما انعكس سريعًا على السوق.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4695 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6035 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7040 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8045 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56320 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80450 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250199 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4830 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الذهب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل