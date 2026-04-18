انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 18-4-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، مدفوعة بانخفاض الأسعار عالميًا وتراجع الطلب المحلي، إلى جانب استقرار سعر الصرف، ما انعكس سريعًا على السوق.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4695 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6035 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7040 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8045 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56320 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80450 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250199 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4830 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.