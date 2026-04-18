ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر والأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي والحامي، خلال تعاملات اليوم السبت 18-4-2026، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و 22.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

