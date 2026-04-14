حسن الصادي: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر تصل إلى 36 دولارا

قال حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل، إن إنتاج مصر من النفط يبلغ نحو 530 ألف برميل يوميًا، في مقابل استهلاك محلي يصل إلى 830 ألف برميل، ما يخلق فجوة استيرادية تقدر بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

تكلفة الإنتاج ترتفع بسبب حصة الشريك الأجنبي

وخلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أوضح الصادي أن تكلفة إنتاج البرميل داخل مصر تتراوح بين 16 و18 دولارًا، لكنها ترتفع فعليًا على الدولة إلى ما بين 32 و36 دولارًا، بعد احتساب حصة الشريك الأجنبي التي تتراوح بين 40% و50%.

وأشار إلى أن الحكومة لم تكن مضطرة -من وجهة نظره- لرفع أسعار المحروقات بهذه الوتيرة، معتبرًا أن الأزمة الحالية تم توظيفها لتمرير زيادات سعرية، في إطار الاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، وليس نتيجة حتمية للظروف الاقتصادية أو تداعيات الحرب فقط.

وأضاف الصادي أن الحكومة اتجهت إلى تحريك أسعار المحروقات استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي المرتبطة بملف الدعم.

كما أشار إلى أن تداعيات الحرب والظروف الاقتصادية المصاحبة لها وفرت مبررًا مناسبًا لاتخاذ هذا القرار.

