تحت النار.. بدء محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

كتب : محمد جعفر

06:11 م 14/04/2026

بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل قليل، محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، في تطور دبلوماسي نادر يجمع الطرفين على طاولة واحدة برعاية الولايات المتحدة.

ووصل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة، إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انطلقت الاجتماعات بوساطة أمريكية مباشرة.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالدبلوماسيين قبل بدء المحادثات، حيث جرى التقاط صورة تذكارية جماعية، فيما أفاد مراسل قناة LBCI بأنه لم تحدث أي مصافحة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، واكتفى الطرفان بالوقوف في صورة بروتوكولية.
وبحسب مذكرة أمريكية، من المقرر أن يدلي الطرفان بتصريحات مقتضبة للصحافة قبل انتقال المحادثات إلى جلسات مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام.

التصعيد الميداني مستمر

وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه التصعيد الميداني، إذ لا تزال الغارات الإسرائيلية متواصلة على مناطق في لبنان رغم انطلاق أولى جولات التفاوض المباشر بين البلدين منذ عقود، وفي بيان صدر الليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت نحو 150 هدفاً قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.
في المقابل، أعلن حزب الله في بيانات متتالية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار الردود المتبادلة التي تشهدها الجبهة منذ أيام.

