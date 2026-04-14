العثور على جثة في القباري

تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثمان مسن داخل محل سكنه بمنطقة القباري التابعة لحي غرب، وذلك عقب تغيبه عن الأنظار لعدة أسابيع.

بلاغ وتفاصيل التحرك الأمني

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان مسن كان قد تبلغ بتغيبه سابقًا، وذلك داخل مسكنه بشارع الزرافة متفرع من مساكن المياه بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وانتقلت القوات الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين موقع المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رائحة تقود للجثمان

وكشفت المعاينة الأولية أن انبعاث رائحة من المسكن هي التي قادت للجيران للإبلاغ، وبناءً عليه تم فتح الشقة بمعرفة الأجهزة المعنية؛ حيث عُثر على جثمان رجل يدعى "فضل"، يبلغ من العمر 70 عامًا، في حالة وفاة مر عليها وقت طويل.

تحقيقات وفريق بحث جنائي

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار وسؤال الجيران لبيان ملابسات الحادث وتوقيت آخر ظهور للمتوفى.

كما انتقل رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة مداخل ومخارج الشقة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها وأمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرفها.