أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، أولى جلسات محاكمة المتهم "طه. ح. ع" (عامل)، لاتهامه بقتل صديقه "علاء. ع. ص"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة مقتل صديق أبو يوسف"، إلى جلسة دور الانعقاد القادم من شهر مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحميد أبو غنيم، وعضوية المستشارين رفيق رؤوف بهنام، وعمرو أمين بهلول وعقدت الجلسة بحضور سكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

أشلاء في القمامة تكتشف الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 2988 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على أشلاء لجثة شخص ملقاة في القمامة بدائرة القسم، وبانتقال قوات الأمن والمعاينة، تبين أن الجثمان يعود لعامل يقيم في منطقة أبو يوسف.

خلاف على 1200 جنيه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (عامل باليومية) حضر من الصعيد واستقر بالإسكندرية قبل 3 سنوات، وكان يشاركه السكن المجني عليه وشخص آخر. وبدأت الأزمة قبل عام حين شارك المتهم صديقه في "نقل أثاث" لإحدى السيدات، حيث نشب خلاف لاحقًا حول مبلغ 1200 جنيه ادعى المجني عليه فقدانها داخل الشقة محل العمل.

مشادة وتخلص من الصديق

وأوضحت التحقيقات أن الخلاف المالي ظل قائمًا بينهما وتجدد بمشادة كلامية داخل سكنهما المشترك، مما دفع المتهم لتقرير التخلص من صديقه.

وعقب ارتكاب الواقعة، قام المتهم بتمزيق الجسد وإلقاء الأشلاء في صناديق القمامة لإخفاء معالم جريمته، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف هويته والقبض عليه، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بانتظار دور انعقاد شهر مايو المقبل.