شعبة المستلزمات الطبية تجتمع مع نائب رئيس الشراء الموحد لمناقشة ملف التوريدات الاثنين

كتب : منال المصري

11:17 ص 14/04/2026

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا الإثنين المقبل، يحضره الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لمناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية للهيئة خلال الفترة المقبلة.

مناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية


وصرح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، في بيان اليوم، أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيحضره أيضا عدد كبير من موردي هيئة الشراء الموحد أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة موقف التوريدات والأصناف والكميات التي سيتم توريدها للهيئة والمسئولة عن تلبية احتياجات جميع المستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات ومراكز هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

وقال إن هناك مخاوف حقيقية من حدوث نقص في التوريدات للهيئة في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها أعضاء الشعبة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية بسبب الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها على أسعار صرف عملتنا الوطنية.

وبالتالي ترفع تكاليف الإنتاج والاستيراد لكثير من السلع والخدمات، خاصة أن الموردين ملتزمون بعقود مع الهيئة بأسعار قبل اندلاع حرب إيران وارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يتطلب إعادة نظر في تلك العقود وتعديل أسعار التوريد حتي يتمكن أعضاء الشعبة من الالتزام بها وبالكميات المطلوبة في أسرع وقت، ولذا نأمل في تدخل رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته بتعديل أسعار التوريد وتعويض الموردين عن تلك الفروق بين أسعار التوريد والتكلفة الحقيقية حاليا.


تراجع مستحقات الموردين للنصف


وحول العلاقات مع هيئة الشراء الموحد أشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالتحسن الملحوظ في سداد مستحقات الموردين حيث انخفضت مديونيتهم لدى الهيئة من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه حاليا، مع انتظام نسبي في عمليات سداد قيمة التوريدات الجديدة،.


وتتراوح فترات صرف المستحقات حاليا بين 90 إلى 120 يوما من تاريخ التوريد، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في إدارة المنظومة المالية داخل القطاع.

