أوبك: انخفاض إنتاج النفط بـ 7.7 مليون برميل يوميًا في مارس.. فما السبب؟

كتب : أحمد الخطيب

04:29 م 13/04/2026

أسعار النفط

أظهرت بيانات حديثة تراجعًا حادًا في إنتاج النفط الخام للدول المشاركة في (أوبك بلس)، بنحو 7.70 مليون برميل يوميًا خلال مارس، ليهبط إلى 35.06 مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع مؤشرات على تشديد الإمدادات عالميًا ونشاط قوي في سوق الشحنات الفعلية، مع تسابق المصافين لتأمين احتياجاتهم قبل ذروة الطلب الصيفي، بما يدعم هوامش التكرير وأسعار المنتجات البترولية، وذلك وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك.

سوق مشدود قبل الصيف

يعكس تقرير أبريل 2026 حالة من ضيق المعروض على المدى القصير، مدفوعة بزيادة الطلب الفعلي، ما يعزز استمرار قوة الأسعار وهوامش التكرير مع اقتراب موسم السفر.

وأبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي عند 1.4 مليون برميل يوميًا في 2026 و1.3 مليون برميل يوميًا في 2027، دون تغيير، مع اعتماد النمو بشكل أساسي على الأسواق الناشئة، خاصة الصين والهند.

ومن المتوقع ارتفاع استهلاك وقود النقل (البنزين ووقود الطائرات) بشكل ملحوظ خلال الصيف.


قفزة الأسعار: 116.36 دولار لسلة أوبك

سجلت سلة خامات "أوبك" ارتفاعًا حادًا خلال مارس بنحو 48.46 دولارًا لتصل إلى 116.36 دولارًا للبرميل.

كما بلغ متوسط خام برنت 99.60 دولارًا (+30.23 دولارًا)، وخام غرب تكساس الوسيط 91.00 دولارًا (+26.48 دولارًا)، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات.


3.1% نمو الاقتصاد العالمي في 2026

حافظت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% في 2026، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2027، بدعم من الولايات المتحدة والصين والهند، رغم التحديات الجيوسياسية.


وتوقعت "أوبك" نمو إنتاج الدول خارج إعلان التعاون بنحو 0.6 مليون برميل يوميًا في 2026 و2027، بقيادة البرازيل والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين، ما يخفف جزئيًا من ضغوط المعروض.

