انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية تعاملات الاثنين 13-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم بنحو 20 جنيهًا، متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار على مضيق هرمز، وهو ما أثار حالة من القلق في الأسواق ودفع المستثمرين لإعادة تقييم توجهاتهم، مما انعكس سلبًا على أداء الذهب خلال التداولات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4766 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6128 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7150 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8171 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254118 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 4726 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.