أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين.. انخفاض البصل

كتب : أحمد الخطيب

10:39 ص 13/04/2026

انخفضت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل، والكانتلوب، والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الخيار، والكوسة، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

