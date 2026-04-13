سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. انخفاض جديد

كتب : أحمد الخطيب

10:32 ص 13/04/2026 تعديل في 10:47 ص

سعر الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار حديد عز، وحديد الجيوشي، والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37296.39 جنيه، بزيادة 154.28 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38674.51 جنيه، بتراجع 438.25 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 38750 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه، بتراجع 500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3980.81 جنيه، بتراجع 172.52 جنيه.

