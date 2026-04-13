سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 12-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8145 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7125 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6110 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4750 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3395 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 253275 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4749 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.