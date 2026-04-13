وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية "الأسرة المسلمة- الأسرة المسيحية- صندوق دعم الأسرة| إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.

كان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": “أتقدم بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية بمزيد من الخير والاستقرار”.

وستظل مصر دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الاخوي و ظهيرا للدول العربية الشقيقة وداعمة لأمنها واستقرارها .

كل عام و أبناء مصر والشعوب المحبة للسلام بخير وأمان .