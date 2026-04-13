إعلان

توجيه عاجل من السيسي بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة

كتب : محمد أبو بكر

10:38 ص 13/04/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية "الأسرة المسلمة- الأسرة المسيحية- صندوق دعم الأسرة| إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.

كان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": “أتقدم بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية بمزيد من الخير والاستقرار”.

وستظل مصر دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الاخوي و ظهيرا للدول العربية الشقيقة وداعمة لأمنها واستقرارها .

كل عام و أبناء مصر والشعوب المحبة للسلام بخير وأمان .

السيسي الأسرة المصرية الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصعيد خطير في لبنان.. إسرائيل تزعم تصفية 100 مقاتل من حزب الله
شئون عربية و دولية

تصعيد خطير في لبنان.. إسرائيل تزعم تصفية 100 مقاتل من حزب الله
خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم
علاقات

خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم
صور.. إقبال جماهيري على قطار النزهة في شم النسيم
أخبار مصر

صور.. إقبال جماهيري على قطار النزهة في شم النسيم
ما مصير حصة المستثمر الإيراني في ميد بنك بعد الصراع الأمريكي
أخبار البنوك

ما مصير حصة المستثمر الإيراني في ميد بنك بعد الصراع الأمريكي
رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
زووم

رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
الأرصاد: موجة ارتفاع تدريجي للحرارة.. وذروة الطقس الأربعاء والخميس