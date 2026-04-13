أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل مُجددًا.. ما السبب؟

قفزت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل خلال التعاملات المبكرة الاثنين، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز، وهي خطوة قد تحد من صادرات النفط الإيرانية، بعد أن فشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.71 دولار، أو 7.05% إلى 101.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75% يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.16 دولار للبرميل، بارتفاع 7.59 دولار، أو 7.86%، بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.

قال سول كافونيك، رئيس قسم أبحاث الطاقة في إم.إس.تي ماركي: " عاد السوق الآن إلى حد كبير إلى الظروف التي كانت سائدة قبل وقف إطلاق النار، باستثناء أن الولايات المتحدة ستمنع الآن التدفقات الإيرانية المتبقية التي تصل إلى مليوني برميل يوميا عبر مضيق هرمز أيضا".



وقال الرئيس دونالد ترامب، أمس الأحد، إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز.

وأضاف أن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره بمهاجمة إيران قبل ستة أسابيع.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأميركية ستبدأ في فرض السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على إكس: "إن الحصار سيفرض بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان".

وأضاف البيان، أن القوات الأمريكية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

قال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي، إن هذه الخطوة ستؤدي فعليا إلى خنق تدفق النفط الإيراني، مما يجبر حلفاء طهران وعملاءها على ممارسة الضغط اللازم لإعادة فتح الممر المائي، بحسب سكاي نيوز.