إعلان

صور.. إقبال جماهيري على قطار النزهة في شم النسيم

كتب : محمد نصار

11:20 ص 13/04/2026 تعديل في 11:29 ص
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (1)
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (4)
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (2)
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (5)
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (6)
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (7)
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (3)
  • عرض 9 صورة
    قطار النزهة (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد قطار شم النسيم المعروف باسم قطار النزهة إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا من جانب الشباب والأسر، الذين حرصوا على قضاء عطلة عيد الربيع "شم النسيم" بمدينة الإسكندرية.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت تشغيل قطار مخصوص (ثالثة مكيفة) على خط (القاهرة/ الإسكندرية والعكس)، حيث انطلق صباح اليوم الإثنين من محطة القاهرة في تمام الساعة 6:40 صباحًا، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 9:40 صباحًا، فيما يتحرك في رحلة العودة من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:05، ليصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 20:50.

ويأتي ذلك في إطار تقليد سنوي تحرص الهيئة من خلاله على مشاركة جمهور الركاب الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث تم طرح التذاكر بأسعار مخفضة بواقع 80 جنيهًا لرحلة الذهاب، و120 جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة، من خلال شبابيك الحجز بمحطات التوقف.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم توافد أعداد كبيرة من الركاب على محطة مصر بالقاهرة، حيث سادت حالة من البهجة بين المسافرين، خاصة من فئات الشباب والعائلات، الذين أعربوا عن تقديرهم لإتاحة هذه الرحلة الاستثنائية بأسعار مخفضة، بما يواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطار النزهة سكك حديد مصر قطار شم النسيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
زووم

رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
هزة أرضية تضرب تركيا.. و"البحوث الفلكية": مصر لم تتأثر
أخبار مصر

هزة أرضية تضرب تركيا.. و"البحوث الفلكية": مصر لم تتأثر
الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة
أخبار مصر

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة
بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
زووم

بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
هنا الزاهد بإطلالة كاجوال سارة سلامة تخطف الأنظار .. 10 لقطات لنجوم الفن
زووم

هنا الزاهد بإطلالة كاجوال سارة سلامة تخطف الأنظار .. 10 لقطات لنجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
الأرصاد: موجة ارتفاع تدريجي للحرارة.. وذروة الطقس الأربعاء والخميس