شهد قطار شم النسيم المعروف باسم قطار النزهة إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا من جانب الشباب والأسر، الذين حرصوا على قضاء عطلة عيد الربيع "شم النسيم" بمدينة الإسكندرية.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت تشغيل قطار مخصوص (ثالثة مكيفة) على خط (القاهرة/ الإسكندرية والعكس)، حيث انطلق صباح اليوم الإثنين من محطة القاهرة في تمام الساعة 6:40 صباحًا، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 9:40 صباحًا، فيما يتحرك في رحلة العودة من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:05، ليصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 20:50.

ويأتي ذلك في إطار تقليد سنوي تحرص الهيئة من خلاله على مشاركة جمهور الركاب الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث تم طرح التذاكر بأسعار مخفضة بواقع 80 جنيهًا لرحلة الذهاب، و120 جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة، من خلال شبابيك الحجز بمحطات التوقف.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم توافد أعداد كبيرة من الركاب على محطة مصر بالقاهرة، حيث سادت حالة من البهجة بين المسافرين، خاصة من فئات الشباب والعائلات، الذين أعربوا عن تقديرهم لإتاحة هذه الرحلة الاستثنائية بأسعار مخفضة، بما يواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

