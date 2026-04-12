زيادة 8 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن تقفز بالأسواق تزامنا مع عيد القيامة

كتب : دينا خالد

01:52 م 12/04/2026

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا في الأسواق تزامنا مع عيد القيامة وإفطار الأخوة المسيحيين.

زيادة الطلب ترفع أسعار الدواجن

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن ارتفع في المزرعة إلى 80 جنيها مقابل 72 جنيها قبل الزيادة، بارتفاع بنحو 8 جنيهات، لتباع في الأسواق بين 90 و92جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع الدواجن، إلى زيادة الطلب على شراءها، تزامنا مع أعياد الأخوة المسيحيين.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.

