واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 11-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4783 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6150 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7175 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255020 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4676 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.