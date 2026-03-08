إعلان

أزمة ناقلات النفط تدفع العراق لخفض الإنتاج 60%

كتب : أحمد الخطيب

04:24 م 08/03/2026

برميل نفط

تسببت الحرب الإيرانية المتصاعدة في الخليج في اضطرابات كبيرة بإمدادات النفط، ما دفع بعض الدول المنتجة إلى خفض الإنتاج نتيجة صعوبات التصدير ونقص ناقلات النفط، في ظل تعطل الملاحة عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

انخفض إنتاج العراق من النفط بنحو 60% نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، التي عطلت توافر ناقلات النفط وأعاقت حركة الصادرات عبر مضيق هرمز.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن إنتاج العراق تراجع حاليًا إلى ما بين 1.7 مليون و1.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 4.3 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الصراع.

ويعكس هذا التراجع تفاقم الاختناقات اللوجستية في الخليج العربي، إذ أدى اتساع نطاق الحرب إلى انخفاض حاد في عدد ناقلات النفط القادرة على تحميل الخام. ومع محدودية السفن المتاحة لنقل النفط، اضطرت بعض الدول المنتجة إلى خفض الإنتاج مع امتلاء طاقات التخزين.

وأشارت بلومبرج إلى أن العراق كان أول دولة خليجية كبرى تخفض إنتاجها النفطي بسبب الصراع، قبل أن تتبعه كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت بخفض إنتاجهما مع اتساع الاضطرابات في المنطقة.

كما أدى النزاع فعليًا إلى تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تعطّل طويل فيه تهديدًا كبيرًا لإمدادات الطاقة عالميًا.

وذكرت الوكالة أن الدول المنتجة في الخليج بدأت ضخ كميات أكبر من النفط الخام إلى المخازن، إلا أن القدرة التخزينية المتاحة تتراجع بسرعة، نتيجة محدودية وصول ناقلات النفط وتقييد طرق التصدير.

ناقلات النفط العراق الحرب الإيرانية

