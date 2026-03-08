إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل الانخفاض بختام جلسة اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

02:27 م 08/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.56% عند مستوى 46774 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.77%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 10.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 10.8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 379.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.29% عند مستوى 47516 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

اقرا أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر السبعيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
انتصار السيسى: فى يوم المرأة العالمى نحتفى بدورها العظيم فى بناء المجتمعات
أخبار مصر

انتصار السيسى: فى يوم المرأة العالمى نحتفى بدورها العظيم فى بناء المجتمعات
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
أخبار المحافظات

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه