تباين أداء بورصات دول الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم، وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 1.29%، أي ما يعادل 94.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 7378 نقطة بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.78%، أي ما يعادل 83.63 نقطة، ليغلق عند مستوي 10776 نقطة.

وزاد مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 1.32%، أي ما يعادل 118.94 نقطة، ليغلق عند مستوي 9134 نقطة.

وارتفع مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوي 10700 نقطة.

انخفض مؤشر بورصة أبوظبي "فادجي" بنسبة 2.01%، أي ما يعادل 206.73 نقطة، ليغلق عند مستوى 10044 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة دبي "السوق" بنسبة 1.33%، أي ما يعادل 82.48 نقطة، ليغلق عند مستوى 6114 نقطة.

