هبوط بورصة أبوظبي وصعود السعودية.. كيف تحركت أسواق المال الخليجية بنهاية تعاملات اليوم؟

كتب : ميريت نادي

04:38 م 05/03/2026

بورصات الخليج

تباين أداء بورصات دول الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم، وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 1.29%، أي ما يعادل 94.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 7378 نقطة بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.78%، أي ما يعادل 83.63 نقطة، ليغلق عند مستوي 10776 نقطة.

وزاد مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 1.32%، أي ما يعادل 118.94 نقطة، ليغلق عند مستوي 9134 نقطة.

وارتفع مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوي 10700 نقطة.

انخفض مؤشر بورصة أبوظبي "فادجي" بنسبة 2.01%، أي ما يعادل 206.73 نقطة، ليغلق عند مستوى 10044 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة دبي "السوق" بنسبة 1.33%، أي ما يعادل 82.48 نقطة، ليغلق عند مستوى 6114 نقطة.

بورصات الخليج مؤشر تاسي مؤشر مسقط 30

