مجلس الوزراء يوافق لوزارة البترول على التعاقد لإجراء مسح جوي للمناطق الواعدة بالمعادن

كتب : أحمد الخطيب

11:21 ص 05/03/2026

وزارة البترول

وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع شركة (X-Calibur)، لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لأراضي جمهورية مصر العربية، والتي تقسم إلى 6 مناطق جغرافية، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

وأكدت الوزارة أن أعمال المسح، التي ستنفذها شركة (X-Calibur)، ستجرى بأحدث الطائرات والتقنيات التابعة للشركة، مع تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وفي مقدمتها هيئة المواد النووية، للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية، بما يسهم في رفع دقة النتائج وتحسين جودة المخرجات الفنية للمشروع.

كما ستشارك الطائرة المملوكة لهيئة المواد النووية، إلى جانب طائرات الشركة العالمية، في تنفيذ أعمال المسح، بالتعاون مع شركة "درون تك"، بما يعكس تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية المتاحة، وتوطين الخبرات في المشروعات القومية.

وأوضحت الوزارة أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحها مرونة أكبر في جذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، وتنفيذ أول مشروع مسح جوي شامل منذ أكثر من 40 عامًا، بما يسرع وتيرة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين.

ويأتي هذا التعاقد لتنفيذ أحد المشروعات القومية الاستراتيجية الكبرى، الذي يمثل حجر الأساس العلمي لتحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وإتاحة قاعدة بيانات جيوفيزيقية حديثة عالية الدقة، تسهم في تحديث الخريطة الجيولوجية الوطنية، ودعم طرح فرص استثمارية قائمة على أسس علمية متقدمة، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين المصري إقليميًا ودوليًا.

ويسهم هذا النهج المتكامل في تحسين دقة أعمال الاستكشاف، وتقليل المخاطر، وخفض التكاليف، فضلًا عن تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات الناتجة عن المشروع.

وتتمتع شركة (X-Calibur) بقدرات تقنية متطورة في جمع ودمج وتحليل البيانات الجيوفيزيقية متعددة المصادر، عبر توظيف النظم الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج خرائط تحليلية شاملة تدعم أعمال الاستكشاف واتخاذ القرار.

كما تمتلك سجلًا دوليًا متميزًا، حيث نفذت أكثر من 1400 مشروع في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية في ست قارات.

