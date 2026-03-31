سعر الذهب يقفز عالميًا بنسبة تقترب من 4%

كتب : أحمد الخطيب

10:36 م 31/03/2026

صعود الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.46% خلال تعاملات اليوم، لتصل إلى نحو 4667 دولارًا للأوقية، مدفوعة بعودة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة بلومبرج.

ما أسباب صعود الذهب عالميًا؟

جاء ارتفاع الذهب مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.53% أمام سلة العملات، ما عزز جاذبية الذهب كونه مسعّرًا بالدولار.

كما أسهم تراجع أسعار النفط بنسبة 2.67% في تعزيز مكاسب المعدن الأصفر ودعم اتجاهه الصعودي.

قفزة في أسعار الذهب محليًا

على الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 130 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بزيادة سعر الدولار في السوق المحلية، إلى جانب صعود السعر العالمي للأوقية.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4786 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى مستوى 6154 جنيهًا للجرام.

كما صعد سعر الذهب عيار 21 ليسجل 7180 جنيهًا للجرام.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 8205 جنيهات للجرام.

