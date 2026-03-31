خبير يكشف تأثيرات حرب إيران على قطاع الطاقة: إعادة البناء تحتاج لسنوات

كتب : داليا الظنيني

09:49 م 31/03/2026

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن المشهد الحالي للتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، يتجه نحو مسارات "متشائمة" للغاية.

وحذر من أن توجيه أي ضربات مباشرة للبنية التحتية للطاقة سيجعل تبعات هذا الصراع تمتد لسنوات طويلة، مؤكدًا أن الأزمة لن تنتهي بمجرد صمت المدافع، بل ستظل آثارها الاقتصادية قائمة.

وأوضح سلماوي، في تصريحات تليفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها قطر تعكس حجم التهديد المحدق بالمنطقة؛ حيث تسبب القصف في تراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 17%.

وأشار إلى أن تعويض هذا النقص واستعادة القدرة الإنتاجية السابقة سيتطلب فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما يضع ضغوطًا هائلة على قطاع الطاقة.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة أن خطورة الموقف تكمن في أن الأزمة لم تعد مرهونة بمدة العمليات العسكرية فقط، بل بالجدول الزمني اللازم لإعادة إعمار المرافق الحيوية المتضررة.

وشدد على أن تدمير هذه المنشآت يعني أن المعاناة الاقتصادية وتوقف الإمدادات سيستمران لفترات طويلة حتى بعد التوصل إلى أي اتفاق لوقف القتال.

اقرأ أيضًا:

اللواء أسامة كبير يكشف تفاصيل عملية "العصف المأكول" وتطورات قصف لبنان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية

يوسف زيدان: إسرائيل تستخدم استراتيجية "استمالة الأقليات" لإعادة هندسة المنطقة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)