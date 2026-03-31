قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن المشهد الحالي للتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، يتجه نحو مسارات "متشائمة" للغاية.

وحذر من أن توجيه أي ضربات مباشرة للبنية التحتية للطاقة سيجعل تبعات هذا الصراع تمتد لسنوات طويلة، مؤكدًا أن الأزمة لن تنتهي بمجرد صمت المدافع، بل ستظل آثارها الاقتصادية قائمة.

أثر الحرب إيران على قطاع الطاقة

وأوضح سلماوي، في تصريحات تليفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها قطر تعكس حجم التهديد المحدق بالمنطقة؛ حيث تسبب القصف في تراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 17%.

وأشار إلى أن تعويض هذا النقص واستعادة القدرة الإنتاجية السابقة سيتطلب فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما يضع ضغوطًا هائلة على قطاع الطاقة.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة أن خطورة الموقف تكمن في أن الأزمة لم تعد مرهونة بمدة العمليات العسكرية فقط، بل بالجدول الزمني اللازم لإعادة إعمار المرافق الحيوية المتضررة.

وشدد على أن تدمير هذه المنشآت يعني أن المعاناة الاقتصادية وتوقف الإمدادات سيستمران لفترات طويلة حتى بعد التوصل إلى أي اتفاق لوقف القتال.

