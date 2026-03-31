قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بريطانيا ساهمت في دعم سوريا ورفع العقوبات عن الشعب السوري، مشيراً إلى أنه أجرى اليوم الثلاثاء، لقاءات مثمرة ستعزز العلاقات بشكل أكبر بين البلدين.

وأضاف الشرع، خلال جلسة حوارية في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن، أن سوريا أُجريت حوارا وطنيا نتجت عنه توصيات وكذلك الإعلان الدستوري، وأُجريت انتخابات مجلس الشعب حيث ستبدأ جلسته الأولى الشهر المقبل، وفي نهاية الفترة الانتقالية سيتم تمهيد الطريق لانتخابات حرة في البلاد.

وأشار الرئيس السوري إلى أنه منذ وصوله إلى حكم دمشق تم حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، مؤكداً أن سوريا لا يمكن أن يكون فيها فصائل وجماعات مسلحة.

الشرع: اتفاق دمج "قسد" يسير بشكل جيد

وأوضح الشرع، أن اتفاق دمج "قسد" في الدولة السورية يسير بشكل جيد، وأغلب الدول دعمت هذا الاتفاق، لكن "قسد" ماطلت بتنفيذه وأخطأت بحساباتها، حيث كان لها شرعية مؤقتة بقتال تنظيم داعش، بينما الدولة السورية كسبت شرعية وطنية ودولية وانتقلت إليها مهمة قتال داعش بعد انضمامها إلى التحالف الدولي.

الشرع: إسرائيل تعاملت مع سوريا بشكل سلبي

وأشار الشرع إلى أن إسرائيل تعاملت مع سوريا بشكل سلبي، وأن الدولة السورية تتحمل مسؤولية حماية حدودها، مضيفاً: "دفعنا ضريبة تدخل حزب الله في سوريا، وكنا حريصين على عدم وصول الصراع إلى لبنان".

الشرع: العلاقات بين روسيا وسوريا تاريخية

وأكد الرئيس السوري، أن العلاقات بين روسيا وسوريا تاريخية، وأن التنقل بين البيت الأبيض والكرملين يعكس نشاط الدبلوماسية السورية، مشيراً إلى أن سوريا حاولت النأي بنفسها عن التوترات الإقليمية منذ اللحظة الأولى.

وأوضح الشرع أن من أولويات السياسة السورية العدالة الانتقالية التي تحتاج إلى بناء مؤسسي ومرجع قانوني واضح لكل الناس، لضمان محاسبة كل من ارتكب الجرائم.

وأشار الرئيس السوري، إلى تقدير سوريا لاستقبال الدول الأوروبية للاجئين السوريين، مؤكداً أهمية أن تكون العودة طوعية لمن يرغب، مع التركيز على إعادة الانتماء الوطني، وإعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل لتشجيع عودة اللاجئين، مقترحاً استثمار خبرات السوريين في الخارج لصالح وطنهم الأم.