التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر العام الحالي لتمويل القطاع الخاص

كتب : منال المصري

09:50 م 31/03/2026

عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأف

قال عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار في منطقة شمال أفريقيا خلال العام الحالي منها مليار دولار لمصر.

وأوضح خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة التمويل الدولية للترويج عن منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفريقي بكيجالي الأيام المقبلة أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من القطاعات منها الكهرباء المتجددة والمياه والبنية التحتية والسياحة والزراعة.

وأكد سيلا أن القطاع يمتلك دورا كبيرا في توظيف الأيدي العاملة حيث يعادل 85% من إجمالي القوى التوظيفية بالسوق الأفريقي.
وحدد عمر سيلا 3 ركائز رئيسية لاستحداث وظائف جديدة هما البنية التحتية وإتاحة منظومة مواتية لبيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص.

عمر سيلا مؤسسة التمويل الدولية الاستثمار في مصر

