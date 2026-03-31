قال عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار في منطقة شمال أفريقيا خلال العام الحالي منها مليار دولار لمصر.

مشروعات تمولها مؤسسات التمويل الدولية

وأوضح خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة التمويل الدولية للترويج عن منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفريقي بكيجالي الأيام المقبلة أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من القطاعات منها الكهرباء المتجددة والمياه والبنية التحتية والسياحة والزراعة.

دعم القطاع الخاص

وأكد سيلا أن القطاع يمتلك دورا كبيرا في توظيف الأيدي العاملة حيث يعادل 85% من إجمالي القوى التوظيفية بالسوق الأفريقي.

وحدد عمر سيلا 3 ركائز رئيسية لاستحداث وظائف جديدة هما البنية التحتية وإتاحة منظومة مواتية لبيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص.