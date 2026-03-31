أعلن سيدريك كريمرز، رئيس قطاع الغاز في شل، عن خطة لحفر بئر استكشافية جديدة بالتعاون مع شيفرون في غرب البحر المتوسط خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن توسع الشركة في أنشطة البحث والاستكشاف.

وأضاف، خلال مشاركته في إيجبس 2026، أن الشركة تدرس إدخال نشاط إعادة التغويز داخل محطة إدكو للإسالة، بهدف توفير بدائل مستدامة لوحدات التغويز العائمة المستأجرة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية للغاز في مصر.

وأشار كريمرز إلى استمرار ضخ استثمارات كبيرة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، خاصة في منطقة غرب الدلتا البحرية، حيث تنفذ الشركة برنامج حفر مكثف لدعم زيادة الإنتاج، أسفر مؤخراً عن اكتشاف واعد في حقل “غرب مينا” وربطه سريعاً بالشبكة القومية.

وأوضح أن الشراكة مع "شيفرون" تمتد إلى محورين رئيسيين: تطوير حقل "أفروديت" القبرصي لنقل الغاز إلى مصر، وتكثيف أعمال الاستكشاف في غرب المتوسط، مع بدء حفر بئر جديدة خلال الربع الثاني.

تعزيز قدرات استيراد الغاز المسال

وأكد كريمرز أن الشركة تدرس تعزيز قدرات استيراد الغاز المسال عبر إضافة طاقات إعادة تغويز بمحطة إدكو، بما يحقق وفورات مالية ويضمن استدامة التشغيل مقارنة بالوحدات العائمة.

ولفت كريمرز إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، تؤثر بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.