ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.29% عند مستوى 45321 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 8.3 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 41.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 33.3 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.62% عند مستوى 45189 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم بنك التعمير والاسكان بنسبة 18.04%، ليغلق على سعر 164.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 139.7 جنيه.

وصعد سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 13.93%، ليغلق على سعر 303.59 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 266.46 جنيه.

وارتفع سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بنسبة 8.15%، ليغلق علي سعر 48.30 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 44.66 جنيه.

وزاد سهم العربية للاسمنت بنسبة 5.67%، ليغلق علي سعر 51.85 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 49.07 جنيه.

وصعد سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 5.61%، ليغلق على سعر 3.20 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.03 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم العربية للمحابس بنسبة 3.03%، ليغلق على سعر 7.03 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.25 جنيه.

وتراجع سهم أم بي للهندسةM.B بنسبة 2.87%، ليغلق على سعر 3.38 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.48 جنيه.

وهبط سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.70%، ليغلق علي سعر 52.52 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 53.98 جنيه.

وانخفض سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 2.59%، ليغلق علي سعر2.26 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.32 جنيه.

وتراجع سهم اسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 2.55%،ليغلق على سعر 39.82 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 40.86 جنيه.