ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 14.53 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 14.53 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 14.53 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 14.5 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 14.55 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.