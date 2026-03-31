ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.53 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.53 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.53 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.5 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.55 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.