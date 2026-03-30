ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جزيرة خرج



وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد ما أوردته فاينانشال تايمز بشأن رغبة ترامب في الاستيلاء على النفط الإيراني واحتمال السيطرة على جزيرة خرج.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قادر على السيطرة على النفط الإيراني والاستيلاء على جزيرة خرج، مركز التصدير الإيراني، في ظل استمرار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط للأسبوع الخامس، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

وفي مقابلة مع فايننشال تايمز، قال ترامب: "أفضل ما أفضله هو الاستيلاء على النفط الإيراني، ربما نستولي على جزيرة خرج، وربما لا لدينا خيارات كثيرة".

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات أو 3.2% إلى 116.71 دولار للبرميل دولار للبرميل بحلول الساعة 0253 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة 4.2% عند التسوية الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.7 دولار للبرميل أو 2.7% إلى 102.77 دولار للبرميل بعد أن صعدت 5.5% عند التسوية في الجلسة السابقة، وفقا لسكاي نيوز.