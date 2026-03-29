المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ينخفض بنسبة 1.27% بنهاية جلسة اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

03:38 م 29/03/2026

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.27% عند مستوى 46404 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.


وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 186.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 161.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 25.1 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.04% عند مستوى 47001 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.


الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم


انخفض سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة 5.96%، ليغلق على سعر12.30 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.08 جنيه.


وتراجع سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 5.57%، ليغلق على سعر 35.41 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 37.50 جنيه.


وهبط سهم المالية و الصناعية المصرية بنسبة 5.44%، ليغلق علي سعر 208.64 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 220.64 جنيه.


وانخفض سهم أم بي للهندسةM.B بنسبة 5.13%، ليغلق علي سعر 3.88 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.09 جنيه.


وتراجع سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 4.98%،ليغلق على سعر 23.10 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 24.31 جنيه.



الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم


ارتفع سهم الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 7.23%، ليغلق على سعر 32.93 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 30.71 جنيه.


وصعد سهم جى بى اى للنمو العمرانى بنسبة 6.75%، ليغلق على سعر 82 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 77 قرشًا.


وارتفع سهم بنك التعمير والاسكان بنسبة 6.72%، ليغلق علي سعر127 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 119 جنيه.


وزاد سهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 6.63%، ليغلق علي سعر 3.86 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.62 جنيه.


وصعد سهم مصر للالومنيوم بنسبة 6.17%، ليغلق على سعر 299 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 281.62 جنيه.

اقرأ أيضًا:
رئيس الرقابة المالية يوافق لـ 10 شركات جديدة لمزاولة عدد من الأنشطة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية بنك التعمير والاسكان أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب القلعة

فيديو قد يعجبك



