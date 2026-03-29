التقى رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ "أوغوستا سبينيلي" الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "EMEA" في شركة اس ايه بي SAP والوفد المرافق لها؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص تعزيز استثمارات الشركة في مصر والتوسع في حجم أعمالها في مجال التعهيد.

الحوسبة السحابية

وبحسب بيان الوزارة اليوم، شهد الاجتماع بحث التعاون في مجال الحوسبة السحابية وذلك في إطار تعزيز السيادة الرقمية للدولة علي بياناتها وتطبيقاتها المقدمة علي خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها الشركة لعملائها داخل مصر ، مع التوسع في إتاحة خصائص متقدمة في السوق المصري تعتمد علي استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لمنظوماتها، وكذلك تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب لسوق العمل، عبر إكسابهم مهارات متقدمة في الحلول التكنولوجية التي توفرها الشركة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل العالمي.

وتطرق اللقاء كذلك إلى إمكانية التعاون في إعداد دراسة متكاملة حول متطلبات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا المرتبطة بحلول شركة SAP.

وأكد هندي حرص الوزارة على تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقليميًا ودوليًا وتهيئة بيئة أعمال محفزة تمكن الشركات من التوسع في حجم أعمالها في مصر وزيادة صادراتها من الخدمات الرقمية.

بناء القدرات الرقمية

وأشار إلى اهتمام الوزارة بإقامة شراكات مع الشركات العالمية في مجال بناء القدرات الرقمية، والتوسع في برامج التدريب التي تستهدف اكساب المهارات المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في إعداد كوادر رقمية عالية التخصص على النحو الذي يدعم خطط الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع في حجم أعمالها في مصر، ويعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.