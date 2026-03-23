سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:34 م 23/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 170 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 23-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب العالمي يتراجع بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم.. فما الأسباب؟

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5888 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6870 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7851 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244166 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

شعبة الذهب: المعدن النفيس يتراجع 23.6% بأكثر من 1272 دولارا منذ بداية حرب إيران

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66% إلى نحو 4462 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
حوادث وقضايا

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار
شئون عربية و دولية

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

بينهم مصر.. أكسيوس يكشف: 3 دول وسيطة في محادثات أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

بينهم مصر.. أكسيوس يكشف: 3 دول وسيطة في محادثات أمريكا وإيران

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية