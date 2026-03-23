

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 23-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4615 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5930 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7910 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79100 جنيه.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246001 جنيه.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 395500 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.13% إلى نحو 4127 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.