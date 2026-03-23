سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

10:10 ص 23/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 23-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4615 جنيهًا للجرام.


وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5930 جنيهًا للجرام.


وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا للجرام.


وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7910 جنيهات للجرام.


سعر الجنيه الذهب


وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.


سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79100 جنيه.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246001 جنيه.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 395500 جنيه.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا


وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.13% إلى نحو 4127 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

على متنها 100 راكب.. تصادم بين طائرة ومركبة في مطار لاجوارديا بنيويورك
شئون عربية و دولية

على متنها 100 راكب.. تصادم بين طائرة ومركبة في مطار لاجوارديا بنيويورك
هرمون السعادة "المجاني".. خطوات بسيطة لرفع الدوبامين طبيعياً كل يوم
نصائح طبية

هرمون السعادة "المجاني".. خطوات بسيطة لرفع الدوبامين طبيعياً كل يوم
أمطار خفيفة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
أخبار مصر

أمطار خفيفة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
دراسة: نبات طبيعي قد يحارب السكري والسرطان
نصائح طبية

دراسة: نبات طبيعي قد يحارب السكري والسرطان
تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون
أخبار مصر

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون

