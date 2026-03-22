أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ثالث أيام عيد الفطر الأحد في سوق العبور

كتب : ميريت نادي

11:38 ص 22/03/2026

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-3-2026، في ثالث أيام عيد الفطر مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

