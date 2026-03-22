سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات ثالث أيام العيد

كتب : ميريت نادي

10:52 ص 22/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية لثالث أيام عيد الفطر الأحد 22-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4575 جنيهات للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيهًا للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6860 جنيهات للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7840 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78400 جنيه.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243824 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392000 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

أسعار الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
أخبار مصر

بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات ثالث أيام العيد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات ثالث أيام العيد
خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
زووم

خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
بالموبايل.. خطوات شحن كارت عداد الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر
أخبار مصر

بالموبايل.. خطوات شحن كارت عداد الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
شئون عربية و دولية

الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة