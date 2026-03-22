سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:47 ص 22/03/2026

سعر الذهب

facebook icon
facebook icon
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بشكل مفاجئ بنحو 80 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 21-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7840 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6860 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5880 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4575 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3265 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 243855 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54880 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار
شئون عربية و دولية

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
حوادث وقضايا

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
"غياب صلاح وظهور هيثم حسن".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس
رياضة محلية

"غياب صلاح وظهور هيثم حسن".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس
الأرصاد تحذر من طقس ثالث يوم عيد الفطر 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس ثالث يوم عيد الفطر 2026

يلهو بين السيارات.. سائقة تتدخل لإنقاذ طفل قبل لحظات من الموت
حوادث وقضايا

يلهو بين السيارات.. سائقة تتدخل لإنقاذ طفل قبل لحظات من الموت

