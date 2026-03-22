سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بشكل مفاجئ بنحو 80 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 21-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7840 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6860 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5880 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4575 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3265 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 243855 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54880 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.