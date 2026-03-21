أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تاني أيام عيد الفطر السبت في سوق العبور
كتب : ميريت نادي
أسعار الأسماك اليوم
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 21-3-2026، في ثاني أيام عيد الفطر مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيه.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.