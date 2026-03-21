سعر الحديد والأسمنت في ثاني أيام عيد الفطر السبت في الأسواق

كتب : ميريت نادي

11:16 ص 21/03/2026

أسعار الحديد والأسمنت

استقرت أسعار حديد عز والاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات ثاني أيام عيد الفطر 21-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36239.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38153.63 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4072.06 جنيه.

